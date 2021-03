Einbrecher erbeutete Gold und Bargeld

Am MIttwochvormittag drang ein Unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Salzburg-Taxham ein in dem er den Schließzylinder der Eingangstüre abdrehte. Bei der Durchsuchungen der Räume konnte der Einbrecher Gold und Bargeld entwenden. Die Schadenssumme ist nicht bekannt.