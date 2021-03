Gnaser Fußballer kriegen ihre neue „Hoamat“

Corona geißelt den Amateurfußball - doch in Gnas wird gehämmert statt gejammert! Beim südoststeirischen Landesligisten sollen bereits in zwei bis drei Wochen die Bagger anrollen - denn zirka 700 Meter vom aktuellen Sportplatz entfernt entsteht ein in sich geschlossenes neues Stadion, wie Projektmanager Heinrich Geiger weiß. „Mit 650 Sitzen, davon 100 VIP-Plätze, plus Stehplätze, die für 700 Zuschauer kommissioniert sind.“ Rund 1500 Fans sollen Platz finden in der Gnaser „Hoamat“ - so könnte der Name der Anlage lauten, obwohl die Namensgebung noch nicht abgeschlossen ist.