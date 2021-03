Gondel und Sessellift für den eigenen Garten

Verkauf am Freitag und Samstag

Das Münchner Unternehmen „Gondel24.de“ hat die ausrangierten Seilbahnen gekauft und bietet sie nun kommenden Freitag (12. März/14 bis 17.30 Uhr) und Samstag (13. März/8.30 bis 12 Uhr) am Parkplatz der Talstation zum Verkauf an. Die Skisaison am Kreischberg ist Corona- bedingt ja zu Ende. „Jetzt sollten die Bauarbeiten bis zum Start der Saison 21/22 definitiv abgeschlossen sein“, ist Fussi sicher.