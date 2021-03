Gänserndorf: Zu viele wollen ins Gymnasium

Derzeit läuft das Auswahlverfahren, wo auch das Gymnasium Groß-Enzersdorf miteinbezogen wird. Dort wurde von der Bildungsdirektion am Dienstag grünes Licht für eine zusätzliche erste Klasse gegeben – eine Maßnahme, die in Gänserndorf wegen baustellenbedingten Ausweichens in Container nicht möglich ist.