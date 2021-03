Kaminkehrer (43) stürzte im Zillertal von Dach

Gegen 8 Uhr war der 43-Jährige am Mittwoch am Dach eines Hauses in Gerlos mit Kehrarbeiten bei einem Kamin beschäftigt. „Nachdem er seine Arbeit beendet hatte und wieder zurück zur Leiter gehen wollte, bemerkte er, dass das Dach rutschig ist“, heißt es seitens der Polizei. Aufgrund dessen kroch der Mann rücklinks in Richtung der Leiter. Dabei verlor der Tiroler den Halt, rutschte in Richtung Dachrinne und konnte sich dort noch kurz festhalten.