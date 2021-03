Uni Innsbruck: Trotz Krise eine gute Entwicklung

Online soll Präsenz noch nach Krise ergänzen

Die Corona-Krise hat das Studentenleben drastisch verändert: Die meisten Lehrveranstaltungen werden virtuell abgehalten. „Dies ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden und verlangt von allen einen besonderen Einsatz und auch Rücksichtnahme’’, sagt Märk. Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende, ist überzeugt: „Bleiben wird, was unser universitäres Angebot erweitern und verbessern kann.’’ In der „richtigen’’ Quantität und Qualität könne die Digitalisierung auch in Zukunft verstärkt zum Einsatz kommen und den Präsenzunterricht stärken.