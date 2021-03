Festival Steudltenn und sein digitales Raumschiff

Achtung: Begrenzte Teilnehmeranzahl

Abschließend meint Abendstein: „Der Leitgedanke für dieses Projekt lautet digitale Vernetzung für kulturelle Vielfalt. Hierzu gehört gerade in Zeiten wie diesen, dass auch die Generation von morgen in allen Belangen miteingebunden wird.“ Nähere Informationen zu den Tools sowie dem Ablauf bekommt man rund eine Woche vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail zugesandt. Auch dieser interaktive Workshop findet online über Zoom statt und ist kostenfrei. Anmeldung für alle von 10 bis 21 Jahren (Teilnehmerzahl begrenzt) per E-Mail unter: office@steudltenn.com