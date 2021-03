Novartis: Für künftige Corona-Mutationen gewappnet

Um diese Basis zu schaffen habe man jedenfalls 20 Millionen Euro am Standort investiert, hob Mario Riesner, Managing Director der Sandoz GmbH, hervor. Künftig wolle man Kundl-Schaftenau als „Technologie-Zentrum“ aufbauen. Dass gegenwärtig so schnell auf die Corona-Thematik reagiert wurde, sei zudem Verdienst von „70 Jahren Pioniergeist“, so Riesner.