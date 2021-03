Brasilien-Virus jetzt in Salzburg bestätigt

Drei Wochen sind in einer Pandemie eine lange Zeit – eine zu lange Zeit, um auf Ergebnisse zu warten – hier waren sich Mediziner in letzter Zeit einig. Warum die Sequenzierung so lange dauert? „Das ist ein sehr aufwändiges Verfahren, bei dem mindestens zehn Arbeitstage gerechnet werden müssen“, erklärte ein AGES-Sprecher. Ab Mitte März will das Landeskrankenhaus die Proben-Untersuchungen deshalb selbst in die Hand nehmen und die Wartezeit so auf fünf Tage verkürzen. Das Labor Novogenia bietet sogar ein anderes Test-Verfahren an, das binnen 24 Stunden ein genauso zuverlässiges Ergebnis bringen soll. Anfragen vom Land hat es beim Eugendorfer Labor diesbezüglich noch nicht gegeben.