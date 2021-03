Baltl konnte endlich den Hunger stillen

Gute Nachrichten von Timon Baltl! Der steirische Golf-Pro, der seit dem letzten August mit einer Entzündung im Rücken außer Gefecht war, kann schon am Comeback arbeiten. Behutsam vorerst, aber immerhin. „Ich gehe es langsam an, war letzte Woche erstmals wieder am Platz und habe neun Löcher gespielt“, erklärt der in Wien lebende 25-Jährige.