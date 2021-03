In der Auster wurde sogar Markus Rogan versenkt

Blick auf Olympia

In Graz öffnete sich für viele Athleten - wie USC-Graz-Schwimmerin Claudia Hufnagl, die das EM-Limit erbrachte - das Tor in die Schwimm-Welt. Wie für Simon Bucher, der zum Abschluss am Sonntag über 50m Rücken (23,73 sec.) den Rekord von Markus Rogan (2009) einstellte. Mit seinen drei Bestmarken löschte Bucher drei Langzeitrekorde seiner großen Vorbilder und Helden Markus Rogan, Martin Spitzer und auch Dinko Jukic aus. Für Bucher noch schwer zu begreifen: „Ich kann das noch nicht in Wort fassen. Man schaut zu solchen Leuten immer auf und dann bist du auf einmal schneller. Unglaublich.“ Das nächste große Ziel heißt für Bucher jetzt EM in Budapest. Mit einem Auge blickt er auch Richtung Tokio und Olympische Spiele: „In Budapest will ich jetzt zumindest ins Semifinale. Und dann ist natürlich Tokio auch noch ein Thema. Am ehesten rechne ich mir da Chancen über 100 Schmetterling aus.“