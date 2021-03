Klimawandel setzt auch der heimischen Tierwelt zu

Auch Raufußhühner (Auerhahn und Co.) brauchen für die Fütterung ihrer Nachkömmlinge speziell die Knospen der Schwarzbeere. „Die hat aber in den vergangenen Jahren immer früher zu knospen begonnen, wobei viele der Knospen dann durch späteren Frost vernichtet wurden“, weiß Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof. „Damit ist auch die Futtergrundlage weg.“ Wenn das Gras früher wächst, wird auch früher gemäht - „das kann dann in die Setzzeit für Kitze fallen. Ihnen wie auch Bodenbrütern fehlen dann Deckung und wichtige Nahrung.“