Die Kardiologie ist ihre große Leidenschaft

Was ihr an der Kardiologie so gefällt? Dass man akut sehr schnell reagieren muss und Patienten aber auch schnell wieder stabilisieren kann. Uta Hoppe arbeitete nach ihrem Studium an der Uniklinik Köln, war sogar zwei Jahre auf der Johns Hopkins Universität in den USA. Dann war Hoppe auf der Suche nach neuen Herausforderungen – und blieb in Salzburg hängen. „Als ich nach Salzburg eingeladen wurde und hier aus dem Zug ausstieg, habe ich mich direkt in die Stadt verliebt, weil sie so schön ist“, sagt Hoppe. Seit zehn Jahren ist sie nun Primaria für Kardiologie und internistische Intensivmedizin. Was sie an ihrem Job so gerne mag: „Er ist spannend und vielseitig. Auch wenn es oft stressig ist, man einen kühlen Kopf bewahren muss und man oft in Notfall-Situationen ist, bin ich immer gerne bei meinen Patienten.“