Start mit Wehwehchen für Ausreisekontrollen

Bundesheer zufrieden mit Bevölkerung

Ausnahmen gibt es nur für Transitlenker, Personen mit „Neutralisationstest“ und Salzburger, die in den vergangenen sechs Monaten eine Infektion durchgemacht haben. Einen negativen Corona-Test müssen auch bereits geimpfte Personen nachweisen. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das sind die Regeln für die Ausreisesperren. „Die Bevölkerung war im Vorfeld jedoch gut darüber informiert“, heißt es vom Militärkommando Salzburg über den Verlauf des ersten Tages der Ausreisetests in Salzburg. „Es hat nur ein paar vereinzelte Wehwehchen gegeben“, berichtet Postenkommandant Roland Loipold von der Polizeiinspektion Radstadt. So kam es speziell am Kontrollpunkt Altenmarkt-Ost zu kurzen Staus für Autofahrer und Schulbusse, auch die Logistik an den Checkpoints war am Freitag teils noch im Aufbau. „Manche Lenker geben entbehrliche Kommentare ab, aber das gehört zu unserem Job“, so Loipold. „Insgesamt ist aber alles einwandfrei verlaufen“, ergänzt er. Nur wenige Lenker hatten laut ihm keine Testbescheinigung dabei. Der Kommandant behält für die Polizei die insgesamt vier Checkpoints in Radstadt im Auge.