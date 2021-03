Erst 2022 steht Hannibal wieder „ante portas“

Im Herbst 2000 brachte Lorenzi eine essenzielle Schlüsselfigur für das geplante Schauspiel auf knapp 3000 Meter Seehöhe am Rettenbach-Gletscher ins Spiel: Nämlich den Salzburger Theaterregisseur und Choreografen Hubert Lepka. Lepka, ein Spezialist für nicht alltägliche Aufführungsorte, schaffte das schier Unmögliche, nämlich in etwas weniger als einer Stunde einen Bogen zwischen zeitgemäßen Showeffekten, Fantasie und Historie zu spannen, um die letzten tausend Kilometer von Hannibals einzigartigem Eroberungsfeldzug nach Rom in einem spannungsgeladenen Zeitraffer darzustellen.