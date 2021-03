Achtung, Virusalarm! Herpes bedroht die Pferde

Wieder im Sattel

Auch Springreiter Fredi Greimel zeigte sich erschüttert von den Nachrichten. „Teilweise können Pferde das Hintergestell nicht mehr ansetzen und sind wie gelähmt. Sie werden an einem Netz zur Unterstützung ’aufgehängt’“, weiß der Frauentaler. „Herpes kommt immer wieder mal vor. Aber seit ich reite, habe ich es nie so arg erlebt. Als würde Corona nicht reichen.“ Selbst ist er nach seinem Kieferbruch vor sieben Wochen am Weg der Besserung - er kann normal essen und sitzt auch schon am Pferd. Springen geht aber noch nicht.