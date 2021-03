Sattelbergalm: Auch ein Ziel für Feinspitze

Wer lieber rodelt, startet ein Stück taleinwärts bei der Kirche von Vinaders. Zunächst muss der Schlitten noch knapp einen Kilometer über die Zufahrtsstraße hinauf getragen werden. Dann fängt die sehr familienfreundliche Rodelbahn an. Sie verläuft nirgendwo steil und war am Mittwoch noch überwiegend gut in Schuss. Am oberen Ende geht man dann schließlich ein paar Meter links hinüber zur Sattelbergalm.