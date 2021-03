Er stahl sogar Mozart die Show

Das Hintergründige beherrschte er ebenso wie die klaren Worte. Der Zahlencode auf einem öffentlich in Salzburg ausgestellten Stein erwies sich nach Entschlüsselung als Beschimpfung in bestem Thomas-Bernhard-Stil („Arschlöcher“). Abseits solch provokanter Aktionen schuf Thuswaldner mit seiner berührenden Pietà (einer Darstellung der trauerenden Maria, die Christi Leichnam in Händen hält) für die Schönfeldspitze im Steinernen Meer eines der beeindruckendsten Gipfelkreuze weltweit. In seiner Heimat Kaprun erinnert nicht nur die tonnenschwere Plastik in einem Kreisverkehr an ihn.