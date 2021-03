Frau mit 3,3 Promille sprang aus fahrendem Lkw

Unglaubliche 3,3 Promille hatte am Mittwoch eine 42-Jährige intus, die am Beifahrersitz des Dienst-Lkw ihres Ehemannes ihren Rausch ausschlief. Währenddessen telefonierte der Mann mit seiner Schwiegermutter und klagte über den Alkoholkonsum seiner Frau. Als diese aufwachte und das mitbekam, wurde sie zornig und beschloss, in St. Gallen in der Steiermark aus dem fahrenden Fahrzeug zu springen.