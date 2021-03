Steirischer Polizist „ermittelt“ bei Starmania

„Niemand ist unfehlbar“

Doch dem Familienvater eines fünfjährigen Sohnes entkommen auch ernste Töne. Er möchte zeigen, dass auch Polizisten nur Menschen mit kreativen Seiten sind. Vor allem in Zeiten wie diesen schmerze ihn der Umgang mit Kollegen in der Öffentlichkeit manchmal sehr. „Gerade jetzt, in einer für alle sehr fordernden Zeit, stehen Gesetzeshüter immer wieder ungerechtfertigt in der Kritik. Niemand ist unfehlbar. Gerade in meine Arbeit sehe ich allerdings, wie viele Menschen tagtäglich ihr Bestes für die Sicherheit aller in unserem Land geben“, sagt der Polizist der steirischen Landesleitzentrale.