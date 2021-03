Sportboss Melzer blickte Talenten aufs Racket

Auf seiner Österreich-Tour machte der neue ÖTV-Sportboss Jürgen Melzer gestern in Salzburg halt. Obwohl die Freiluft-Saison im ULSZ Rif auf Hardcourt längst eröffnet ist, ging’s für Salzburgs Top-Girl Arabella Koller und Co. zur Leistungsschau in die Halle.