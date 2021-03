Salzburger beim Hauptbahnhof mit Drogen erwischt

Bei der Kontrolle eines Salzburgers (44) am Vorplatz des Hauptbahnhofes in Salzburg entdeckten die Beamten Suchtgift: Mehr als 50 Gramm Kokain und Amphetamine führte der Mann mit sich. Zudem widersetzte sich der Mann laut Polizei der Festnahme und verletzte dabei einen Polizisten an der Hand.