Tauernklinikum: Krankenhaus tüftelt an Sparpaket

Gegen 9 Uhr setzen sich am Dienstag Tauernklinikum-Geschäftsführer Franz Öller, Betriebsrätin Waltraud Schmidt, Arbeiterkammer-Chef Peter Eder und der Zeller Stadtchef Andreas Wimmreuter (SPÖ) an einen runden Tisch. Insgesamt drei Stunden debattierten sie über die geplanten Sparmaßnahmen für die beiden Krankenhäuser in Zell am See und Mittersill. Die Diskussionen sollen dabei durchaus emotional verlaufen sein. Nach außen betonen die Teilnehmer jedoch einhellig: „Es waren gute Gespräche.“