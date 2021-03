Gastro-Öffnung: „Brauchen eine Perspektive“

„Viel hat man am Montagabend ja nicht verkündigt“, sagt Andreas Gfrerer. Der Chef des Arthotels Blaue Gans in der Salzburger Getreidegasse wünscht sich mehr Informationen – wie berichtet dürfen Gastgärten voraussichtlich ab dem 27. März aufsperren. „Wir kennen immer noch nicht die Zahl der Infektionen, ab der eine Öffnung möglich ist. Wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit, wir können nicht von heute auf morgen aufsperren“, so Gfrerer, der seinen Gastgarten für einen sechsstelligen Euro-Betrag neu gestaltet. Der Salzburger möchte gern zu Ostern seine Lounge im Freien eröffnen.