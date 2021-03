Unser Weihnachtsgeschenk ist 20 - und fährt super!

Passiert ist das so: Fritz Hintersonnleitner, damaliger Chef der Mediaprint-Anzeigenabteilung in Graz, brachte in Erfahrung, dass für die wertvollen Aktivitäten der Initiative dringend eine Transportmöglichkeit gesucht wurde; bis dahin musste immer ein Gefährt ausgeliehen werden. Daher verzichtete man auf Weihnachtsgeschenke für Kunden - und machte den Traum vom Bus dank großzügiger Unterstützung des Autohauses Gady wahr!