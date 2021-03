Pfiffig: Steirischer Wein trifft auf Italo-Happen

Das gab es noch nie und wird sicher ein heißer Tipp: Ab Mitte Mai startet „Aperitivo“, eine italienisch-steirische „Pop-up“-Bar, in Ratsch an der Weinstraße. Eine pfiffige Idee, um den Wein - die steirischen Winzer hatten wie berichtet ja Millionenverluste - an den Kenner zu bringen und den Gaumen zu verwöhnen.