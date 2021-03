Meistergruppe: Das irre Fotofinish der Bundesliga

„Mit dem Altach-Spiel haben wir eine Vorentscheidung verpasst, aber wir haben es weiter selbst in der Hand“, sagt Trainer Ferdinand Feldhofer. Zweiter heißer Kandidat ist Hartberg – die Schopp-Truppe hat zwar die schlechteste Tordifferenz des Quartetts, „darf“ aber noch gegen Admira und St. Pölten ran. „Dass wir das leichteste Restprogramm hätten, ist Unsinn. Aber mit Hartberg ist zu rechnen!“, so der Coach der Steirer. Was Schopp klar betont: „Die Wahrnehmung von außen ist kurios. Viele sehen es fast als Pflicht, dass Hartberg in die Top-Sechs kommt. Aber klar ist, dass ein erneuter Einzug in die Meistergruppe für einen Klub wie Hartberg eine Riesengeschichte ist.“