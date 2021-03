Vier Ziffern erhitzen Gemüter in Abersee

Für Außenstehende sind es nur vier Ziffern, für die Bewohner von Abersee bedeutet ihre Postleitzahl weit mehr. „Das ist unsere Identität“, sagt Peter Beinsteiner. Er hat wie viele andere Einwohner kein Verständnis für das, was am Donnerstag von der Strobler Gemeindevertretung beschlossen werden soll. Der Ortsteil Gschwendt soll statt der Postleitzahl „5342 Abersee“ künftig die „5350 Strobl“ bekommen. „Ohne mit den Bewohnern zu sprechen, wird das einfach so auf die Tagesordnung der Gemeindevertretungssitzung gesetzt“, ist Beinsteiner sauer. Und: „Abersee hat so ein tolles eigenständiges Vereinsleben, ist eigentlich die vierte Wolfgangsee-Gemeinde.“ Beinsteiner hat sich mit weiteren Betroffenen zusammengeschlossen und hofft, die angedachten Änderungen noch verhindern zu können.