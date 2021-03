Das Leben der Jugendlichen in der virtuellen Welt

Vom Power-Porridge-Rezept in der Früh über ein Kurzvideo vom Fitness-Training bis hin zur Online-Party auf Discord: Für Jugendliche sind soziale Netzwerke längst zentraler Bestandteil ihres Lebens. In Zeiten von Covid-19 hat der Stellenwert von TikTok, Whats App & Co. nochmals zugelegt. Das beweist eine Studie von Saferinternet.at mit dem Titel „Das Leben im Online-Stream: Soziale Netzwerke und Selbstdarstellung“. Hier die wichtigsten Ergebnisse.