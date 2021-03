In der Quarantäne dreimal einkaufen gegangen

Verteidiger Klaus Waha betonte: „Mein Mandant ist reumütig geständig“. Am 17., 18. und auch am 24. Dezember ging der Mann trotz aktiver Covid-Erkrankung in einem Supermarkt in Wals-Siezenheim einkaufen. Er lebe allein und habe sonst niemanden gehabt, argumentierte der Mann gegenüber dem Richter. Er sah aber auch ein, damit einen Fehler gemacht und andere gefährdet zu haben.