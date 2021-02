David Haagen: Der Skisprung-Musterschüler

In diesem Winter gelang Haagen ein großer Schritt in die richtige Richtung: In Rasnov sammelte der Youngster als 18. erstmals Weltcuppunkte, zuvor holte er bei der Junioren-WM in Lahti Silber im Einzel sowie Gold im Team. Eine WM-Teilnahme bei den „Großen“ in Oberstdorf war ihm dennoch nicht vergönnt: „Es wäre natürlich sehr schön gewesen, da dabei zu sein. Aber es hindert mich nicht daran, weiterzulernen!“