Zillertaler Milchbauer rüttelt am System

Ein Rebell? „Ja, irgendwie schon“, schmunzelt der 63-jährige Milchbauer aus dem vorderen Zillertal nach einigen Sekunden des Nachdenkens, „aber keiner, der alles Bestehende schlechtmacht und niederreißen will“. 24 Jahre lang war Enthofer als Ortsbauernobmann auf der Linie des dominierenden Bauernbundes. Dann fielen ihm die Ideen des Unabhängigen Bauernverbandes (UBV), der bereits in Nieder- und Oberösterreich sowie in Salzburg, Kärnten und der Steiermark kritische Landwirte hinter sich versammelt, auf. Seine Teilnahme an zwei Bundessitzungen bestärkte ihn.