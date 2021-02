Beim Baumschneiden drei Meter abgestürzt

Der Einheimische wollte gegen 10 Uhr in seinem Garten die Bäume schneiden. Dazu lehnte er eine Leiter an ein Nebengebäude. Beim Abschneiden eines dünnen Baumes mit der Motorsäge stürzte der Mann rund drei Meter ab. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen im Bereich des Auges mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Salzburg geflogen.