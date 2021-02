Nach Heimabfuhr beginnt in Graz das große Zittern

Ein herber Rückschlag für die 99ers im Kampf um das Play-off! Denn nur drei Tage nach dem Sieg in Villach revanchierten sich die „Adler“ in Graz und „flogen“ mit einem 5:1 im Gepäck zurück über die Pack. Ein Faustkampf von Latta sorgte für die Entscheidung. Der VSV schloss damit in der Tabelle auf.