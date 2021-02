In Stainz: Drei Einbrüche in einer Nacht

Laut Polizeiangaben haben die Täter vermutlich mit einem flachen Gegenstand Türen und Fenster aufgebrochen und sind so in die Gebäude gekommen. Es wurde Bargeld in der Höhe von über Zehntausend Euro gestohlen. Zudem dürfte ein Sachschaden ebenfalls in der Höhe von Zehntausend Euro entstanden sein. Die Ermittlungen laufen.