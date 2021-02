Palfinger-Werke standen zehn Tage still

Die Coronakrise hat im abgelaufenen Jahr auch Palfinger hart getroffen, aber die gute Absatzentwicklung bei Kränen für die boomende Bauwirtschaft hat den Corona-Effekt gedämpft. Der Umsatz verringerte sich 2020 im Vergleich zum Jahr davor um 12,5 Prozent auf 1,53 Mrd. Euro, der Konzerngewinn sank um 37,8 Prozent auf 49,8 Mio. Euro. Man habe mit einem Maßnahmenpaket auf die Covid-Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen reagiert, sagte Vorstandsvorsitzender Andreas Klauser am Freitag. Unter anderem seien alle Projekte auf den Prüfstand gestellt worden und ein Liquiditäts- und Strukturkostensenkungsprogramm umgesetzt worden. Weiters seien die Personalkosten in Österreich durch Kurzarbeit und in anderen Ländern durch ähnliche Modelle und Förderprogramme gesenkt worden. Der Mitarbeiterstand bei Palfinger ging im Jahr 2020 um rund 300 auf 10.800 zurück.