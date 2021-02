Einbrecherbande auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Steirer hat für die Festnahme einer vierköpfigen Einbrecherbande, die in mehreren Bundesländern Radsportgeschäfte geplündert hatte, gesorgt. Dem Mann waren verdächtige Fahrzeuge in Unterlamm (Bezirk Südoststeiermark) aufgefallen. Er meldete sie der Polizei, die mit einer groß angelegten Fahndung zugriff und so die Tätergruppe schnappte. Die vier Litauer hatten von Graz aus ihre Diebestouren geplant, hieß es am Freitag seitens der Polizei.