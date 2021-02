Konzert von Helene Fischer erneut verschoben

Ursprünglich war das Konzert am 4. April 2020 beim „Sound & Snow Gastein“ bei der Talstation der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein geplant. Die Corona-Pandemie machte diesem Termin aber einen Strich durch die Rechnung. Der Auftritt wurde zunächst auf 26. März 2021 angesetzt und jetzt auf April 2022 verlegt. „Die Künstlerin selbst, das Management und wir als Veranstalter sind davon überzeugt, mit dieser Verschiebung die richtige Entscheidung für alle Beteiligten getroffen zu haben“, so der Veranstalter Leutgeb Entertainment.