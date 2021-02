Hüte aus Grazer Hand liegen wieder voll im Trend!

Bis zu zwei Tage kann das dauern, etwa beim Ausseerhut, „der muss über Nacht trocknen“. Sehr liegen Karin Krahl-Wichmann auch die gefinkelten Modelle, die viel Fertigkeit einfordern, „das sind vor allem Hüte, die zu Uniformen gehören. Wir beliefern ja auch die Spanische Hofreitschule.“ Der Ruf der Hutmanufaktur geht jedenfalls über die Grenzen hinaus, Kunden hat das Grazer Geschäft auch in den USA oder in der Schweiz. „Wir haben einen Herrn, der war schon mehrmals da. Dafür reist er extra 1000 Kilometer her. Und zurück!“