Holzwurm zerfrisst das Dach der Riegersburg

Es ist „Feuer“ am Dach der Riegersburg: Schädlinge haben die 400 Jahre alte Bausubstanz des Dachstuhls befallen. Nun ist sogar Gefahr in Verzug, warnen Statiker. Bis zum Saisonbeginn im Frühling will man den Schaden aber behoben haben, die Ausstellung ist - so Corona will - dann wieder offen, sagt Burgherr Emanuel Liechtenstein.