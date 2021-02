Salzburger genießen die Frühlingstemperaturen

Temperatur-Hotspot wird diese Woche voraussichtlich die Steiermark: In Köflach zeigte das Thermometer gar 23 Grad an! Auch heute beschert uns Hoch Ilonka noch einmal viel Sonnenschein – bevor dann in der Nacht auf Freitag die nächste Kaltfront heranrollt. „Die bleibt aber nicht lang, ab Sonntag kündigt sich schon wieder der Frühling an“, sagt Ohms. Solche Temperaturen im Februar seien prinzipiell zwar weit über dem Durchschnitt, als wirkliche Ausreißer gelten diese Tage – Stichwort Klimawandel – aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr.