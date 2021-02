Trauerfahrt als Demonstration

Mit ihren PS-starken Gefährten wollen etliche Tempobolzer am Samstag in die Vogelweiderstraße fahren – dieses Mal allerdings im gemächlichen Tempo. Sie machen sich zu jenem Ort auf, an dem am vergangenen Wochenende ein 18-Jähriger mit seinem BMW mit hohem Tempo gegen einen Brückenpfeiler geprallt ist. Ein Mitfahrer (17) überlebte den Unfall nicht, eine 16-Jährige liegt schwer verletzt im Spital. Und: Es hat noch einen weiterer Mitfahrer gegeben. Der 15-Jährige flüchtete nach dem Unfall, begab sich laut Angaben der Polizei Tags darauf allerdings ins Krankenhaus.