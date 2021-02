Der Sommer soll neue Tourismusblüte bringen

Was kann man als Touristiker in so einer toten Zeit eigentlich machen?

Für uns ist das ja kein Stillstand. Wir arbeiten vermehrt an Konzepten. Wandern dürfte heuer ganz großes Thema bei uns werden, auch das Radfahren, dazu wird es andere Schwerpunkte geben. Auch viele Unternehmer haben hinter den Kulissen umgebaut und neue Strategien entwickelt.