Vier Staatsverweigerer stehen vor Schwurgericht

Bei den Angeklagten soll es sich um führende Personen des GCCL in Österreich gehandelt haben, sie alle sind unbescholten. Der älteste der Beschuldigten war der Zuständige für Österreich, er soll auch Seminare veranstaltet haben, um Mitglieder zu werben und ein Konto für die Einnahmen und Ausgaben eröffnet haben. Er zeigte sich heute geständig. „Wir wollten keinerlei Macht übernehmen. Wir haben die Gerichtsbarkeit auch nie umgesetzt.“ Als „Richter“ habe er nie agiert, er sei noch in Ausbildung gewesen. „Mein Mandant hat sich bereits im Sommer 2020 in der U-Haft von den Ideen des GCCL-Gründers abgewandt“, sagte sein Verteidiger. Außerdem sei der GCCL in Österreich eine sehr überschaubare Gruppe. „Er hatte in seiner Hochzeit 25 Mitglieder.“