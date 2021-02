Abwehr-Ass Julian Tomka ist heiß begehrt

„Das 3:2 in Lustenau am Freitag war eine geile Partie“, schwärmt Lafnitz-Verteidiger Julian Tomka, der mit seinem Tor die Wende einleitete. Für den 23-Jährigen war es der dritte Treffer in den letzten vier Zweitliga-Partien! „Wenn die Flanken gut kommen, wird es immer gefährlich.“ Heute will er die Serie im Nachtrag gegen die Juniors OÖ fortsetzen. Das Heimspiel steigt aufgrund der Platzverhältnisse in Wr. Neustadt. „Das ist für uns keinen Gedanken wert. Ohne Fans ist es kein großer Unterschied und darf auch keine Ausrede sein“, stellt Tomka klar.