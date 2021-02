Gespräch gibt Hoffnung auf besseres Handy-Netz

Vernetzen für ein funktionierendes Netz – unter diesem Motto könnte ein gemeinsamer Termin zwischen Vertretern der Leader-Region Mostviertel Mitte, der betroffenen Gemeinden und dem Telekom-Unternehmen A…1 Mittwochvormittag stehen. Denn das Ziel ist klar: Auch die entlegenen Gebiete im tiefsten Pielachtal im Bezirk St. Pölten sollen möglichst bald zur Gänze mobil erreichbar sein. Wie berichtet, sind etwa in der Gemeinde Loich rund 200 Bewohner noch ohne einen Handyempfang. Einige von ihnen machen selbst äußerst kreativ auf die Versorgungslücke aufmerksam. Als „Handy-Ritter“ sind etwa die Mittelalter-Fans Michael und Alexander Moser unterwegs und drehen immer wieder neue Kurzfilme auf der Suche nach dem „Gral“, dem Funknetz. Außerdem wurden Transparente kreiert, die in Kürze prominent platziert werden sollen. „Wir brauchen einen funktionierenden Handy-Empfang – für das Arbeiten im Homeoffice und als Argument für eine Ansiedlung in unserer Gemeinde“, schildern die Bewohner.