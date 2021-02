Schauspieler Cirolini: „Telfs, geht´s noch?“

Harsche Kritik seitens des Schauspielers

„Geht´s noch?“, fragt auch der bekannte Tiroler Schauspieler Francesco Cirolini hinsichtlich des geplanten Gesamtprogramms. Cirolini ist seit Langem als freier Schauspieler in- und außerhalb Tirols tätig und kennt gerade die heimische Theater-Szene so gut wie seine Hosentasche. Deshalb erlaubt sich der Mime harsche Kritik an dem für Telfs geplanten Spielplan: „Am 15. Juli starten die Tiroler Volksschauspiele. Die neue Nix-Ära kann also beginnen. Dabei will er den Klassikern Bühne bieten, der neue Intendant. Man lernt nie aus: Mit einem reduzierten Programm sind eine Million Euro für ein Theaterfestival ein überschaubares Budget?“ Das lässt Cirolini den Kopf schütteln.