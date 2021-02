Sogar der„Papst“ streut Lukas Ruetz Rosen

"Tourenblog und Skialpinismus" - unter diesem Titel betreibt der 28-Jährige eine viel beachtete Webseite (www.lukasruetz.at). Ich möchte mehr über den Skibergsteiger erfahren, der im elterlichen Gasthaus Ruetz in St. Sigmund und in der heimischen Landwirtschaft mitarbeitet und sogar im Sommer Skitouren unternimmt. So starten wir gemeinsam eine Tour zum Fotscher Windegg (2577 Meter), nur eine Ecke von St. Sigmund entfernt.