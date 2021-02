Berufsfeuerwehr-Cluster: Freiwillige springen ein

Insgesamt hat die Grazer Berufsfeuerwehr drei Standorte mit 212 Feuerwehrmännern: die Zentrale am Landplatz (104 Feuerwehrleute), die Wache am Dietrichsteinplatz (48) und jene in der Alten Poststraße (60). Die dortige Mannschaft ist in zwei Gruppen zu je 30 Männer aufgeteilt, die täglich abwechselnd 24-Stunden-Dienste machen.