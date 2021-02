Corona-Alarm bei Feuerwehr: 10 Florianis positiv

Ein Corona-Cluster ist in der Feuerwache Süd der Berufsfeuerwehr in der Alten Poststraße in Graz entstanden. Zehn der 60 Feuerwehrmänner sind mittlerweile positiv auf Covid getestet worden. Trotz hoher Sicherheitsstandards, Testungen etc., an der Rückverfolgung des Ansteckungsweges wird derzeit noch gearbeitet.